الأقصر السينمائي.. سمير صبري يتذكر نور الشريف: "كان بيشتكيلي من الهجوم عليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

افتتح السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، المؤتمر الصحفي الخاص بالفنان سمير صبري، أحد المكرمين في الدورة العاشرة التي انطلقت فعالياتها الجمعة 26 مارس.

وقال "سمير صبري أحب صناعة السينما ووضع بها أمواله، انتج عدد من الافلام، ووجوده شرف كبير للدورة العاشرة لمهرجان الأقصر وأشكره على حضوره".

أدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر، والذي قال "سمير صبري قيمة كبيرة وقامة في كل المجالات اللي خاضها إعلامي وأنتج ومثل وغنى".

وقال سمير "سبق لي حضور مهرجان الأقصر اللي بشهد نموه بالثنائي العنيد اللي انشأوا المهرجان، اول مرة كان من خلال عرض فيلم بتوقيت القاهرة إخراج أمير رمسيس، واخر افلام صديق عمري نور الشريف، والمفارقة ان اول فيلم لي كان معايا (قصر الشوق) عملنا حوالي 15 فيلم أشهرهم (الأخوة الأعداء) لحسام الدين مصطفى، حتى عندما تعرض لهجوم بعد (ناجي العلي) كان دايما يشتكيلي من هذا الهجوم".

وأضاف "حضرت بعد كده دورة اخرى كان فيها تكريم للراحل جميل راتب، وأحببت الاهتمام بالسينما الأفريقية لأنه مهم جدا".

وأعرب سمير عن سعادته لوجود من تذكره وأراد تكريمه على حياة عينه: "سعيد ان حد افتكرني وانا عايش وقالي شكرا انت عملت حاجة بسيطة في السينما تستحق التكريم عليها، وده شرف كبير ليا".

شهد المؤتمر الصحفي حضور الفنان محمود حميدة والمخرج مجدي أحمد علي.