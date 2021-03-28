ليلى علوي تعلن الانتهاء من تصوير حكاية "ست الهوانم" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت الفنانة ليلى علوي، انتهاء تصوير حكاية "ست الهوانم" من مسلسل "زي القمر" الذي يعرض حاليا عبر قناة cbc.

وشاركت "ليلى" جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من كواليس تصوير آخر مشاهد حكاية "ست الهوانم".

وقالت "ليلى" خلال الفيديو: "جماعة إحنا بنصور من 6 الصبح، وعملنا كذا لوكيشن، الناس الجميلة الجدعة دي كلها شغالة، وإحنا النهاردة آخر يوم تصوير في (ست الهوانم)".

وظهرت ليلى في نهاية الفيديو وهي ترتدي جلباب أسود وحجاب.

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوي التليفزيونية كان مسلسل "هي ودافنشي" عام 2016، مع النجوم: خالد الصاوي ومي سليم وبيومي فؤاد وياسر علي ماهر وأحمد سعيد عبد الغني وتميم عبده وحسام فارس وغيرهم، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج عبد العزيز حشاد.