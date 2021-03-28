بعد 52 سنة عزوبية.. مروان خوري: سأتزوج في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن النجم اللبناني مروان خوري، نيته الزواج قريبا، مشيرا إلى أن زواجه سيكون خلال العام الجاري 2021.

وقال خوري، خلال تصريحات لبرنامج "et بالعربي"، إن الدافع الأساسي لزواجه رغبته في الاستقرار والأمان، مضيفا: "ليس هناك شك أن فكرة إنجاب الأطفال مهمة، لكن بالنسبالي الأمان والاستقرار هما الدافع الأساسي".

وأشار خوري (صاحب الـ52 عاما) إلى أنه يعيش قصة حب مع فتاة من خارج الوسط الفني، موضحا أنها ليست من معجبيه ولكنها تفهمه وتفهم موسيقاه.

ولفت أشهر عازبي لبنان إلى أنه في العلاقات العاطفية "شرقي ومتملك" نظرا لطبيعة شخصيته وأسلوب حياته في العيش بحالة حب مطلقة.

مروان خوري من مواليد 3 فبراير 1969، وقدّم أول ألبوماته الفنية (كاسك حبيبي) عام 1987 ثم توقف لفترة طويلة عن الغناء ليعود بعدها بألبوم (خيال العمر) عام 2002، ثم توالت ألبوماته (كل القصايد)، (قصر الشوق)، (أنا والليل)، و(راجعين) وغيرها.