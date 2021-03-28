استمرت 3 ساعات.. تفاصيل أولى بروفات ماجدة الرومي استعدادا لحفل قصر القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بدأت الفنانة ماجدة الرومي أمس السبت، أولى بروفات الاستعداد لحفلها المقام في حديقة قصر القبة يوم 2 أبريل المقبل.

مصدر مقرب من الفنانة ماجدة الرومي قال في تصريح خاص لموقع "الخليج 365": "ماجدة قامت أمس بإجراء أولى بروفاتها الخمس مع أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وكانت في دار الأوبرا، واستمرت 3 ساعات، مع الحرص على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وكافة الإجراءات الاحترازية".

وأضاف: "للمرة الأولى في حفلاتها التي تقام في مصر تقرر ضم أصوات نسائية إلى الكورال، إذ كان يضم من قبل فقط أصوات رجالي، وحرصت ماجدة أن تعرب للجميع عن سعادتها بالتواجد في مصر، وعودتها للغناء بها، وشارك في البروفة 85 عازف وعازفة، بالإضافة إلى عازفين من لبنان".

وتابع المصدر: "ماجدة أدت في البروفة بعض أعمالها الجديدة، ومنها (بيروت) التي تقدمها للمرة الأولى مع الأوركسترا، وذلك بسبب الأحداث التي تمر بها لبنان، ويضم برنامج حفلها ما بين 15 إلى 17 أغنية، منها (حي على الفلاح، احلف بسماها، على باب مصر، التوبة، مفترق الطرق)".

وكانت الشركة المنظمة للحفل قد طرحت تذاكر للحجز إليكترونيا، وقسمت أسعاره إلى 4 فئات، وهي 1500، 2500، 3500، و5000 جنيه مصري.

الحفل يعد الأول الذي يقام في قصر القبة، وهو من أكبر القصور الملكية التاريخية، وتم بنائه في عهد الخديوي إسماعيل، واستمر العمل به 6 سنوات، إذ بدأ إنشاؤه عام 1867 وانتهى 1872، وبعد إعلان الجمهورية المصرية عام 1952، أصبح القصر واحداً من 3 قصور رئاسية والمقر الرسمي للوفود.