بالفيديو: طائر يستغيث بسعودي في مواجهة أفعى

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ 13 دقيقة

استغاث طائر بشاب سعودي، بعد مهاجمة أفعى عشه، في مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وكان الشاب يتجول بسيارته عندما رأى أنثى الطائر التي تعرف في السعودية باسم “أم سالم” وهي تقفز بشكل متكرر فوق عشها في إشارة إلى أن خطرا ما يداهمها وفراخها.

ولاحظ الشاب استغاثات “أم سالم” وترجل من سيارته ممسكا عصا قائلا “تبين الفزعة (تريدين المساعدة).. أبشري بالسعد”.

وعندما اقترب من العش فوجئ بأفعى صحراوية تسمى “أم جنيب”، فقام بالتقطاها وأبعدها عن العش، مطمئنا “أم سالم” بقوله “تعالي”.

ولقي مقطع الفيديو المتداول تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل وأثنى الجميع على شجاعة الشاب السعودي، وإنقاذه لـ”أم سالم” وفراخها، وذلك بحسب “سبوتنيك”.