شاهد.. حقيقة استعانة رامز جلال بحيوان مفترس في برنامجه الجديد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ 33 دقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ،مقطعا مصورا، أثار ضجة كبرى، زعم ناشروه أن هذا هو الحيوان الذي سيستعين به برنامج الفنان المصري، رامز جلال، الجديد للمقالب في رمضان 2021.

ويظهر في الفيديو المتداول مهاجمة لبؤة للإعلامية السعودية، لجين عمران، وقال مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن اللقطة مسربة من برنامج رامز جلال الجديد للمقالب.

ولكن تبين أن الفيديو قديم ويعود إنتاجه إلى عام 2014، من برنامج المقالب “الكنغ وصل”، الذي عرض على فضائية “سما دبي”، ومن تقديم محمد الصيرفي.

وذكرت تقارير مصرية مؤخرا أن رامز جلال يستعين بلجين عمران لكي تساعده على الإيقام بضحايا برنامجه الجديد للمقالب في رمضان 2021.

يشار إلى أن لجين عمران وقعت ضحية لبرنامج رامز جلال للمقالب “رامز بيلعب بالنار”، الذي تم تصويره في المغرب، وعرض في رمضان 2016.

ويتم تصوير برنامج رامز جلال للمقالب لرمضان 2021 في سرية تامة داخل مدينة ملاهي كبرى في السعودية، والمصممة بطراز عالمي.

وتدور فكرة البرنامج حول دخول رامز جلال مع ضيف كل حلقة في مغامرة كبرى داخل الملاهي، وبعد الانتهاء من التجول داخلها يقفزان من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الخميس الماضي لقطات لرامز جلال مع فريق برنامجه للمقالب في العاصمة السعودية الرياض، وظهر بشعر مصبوغ باللونين الأحمر والأصفر.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة “الدستور” المصرية، الخميس، أن رامز جلال انتهى من تسجل تتر برنامجه الجديد للمقالب، والمذاع على فضائية “إم بي سي مصر”.

وأضافت أن جلال صور 29 حلقة فقط من البرنامج، على أن تتم إذاعة حلقة مجمعة من الحلقات في يوم 30 رمضان.