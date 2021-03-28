بالصورة: طفل يتوصل إلى كشف تاريخي داخل حديقة منزله

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - مارس - 2021 11:29 صباحًا

عثر صبي يبلغ من العمر 6 أعوام في بريطانيا، على اكتشاف تاريخي عمره ملايين السنوات داخل حديقة منزله.

واكتشف الصبي، صديق سينغ جامات، من مدينة والسول البريطانية على حفرية تاريخية أثناء تنقيبه عن الديدان، وذلك باستخدامه مجموعة أدوات صيد أحفوري تلقاها كهدية في عيد الكريسماس، بحسب شبكة “سكاي نيوز”.

وتشبه الحفرية التاريخية شكل القرن أو السن أو المخلب، ولكن تبين في النهاية أنها ما يسمى بـ”قرن مرجاني”.

وقال والد سينغ إنه استطاع تمييز “قرن المرجان” من خلال مجموعة خاصة بالأحفوريات هو عضو فيها على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، ورجح أن تكون “مرجان روجوزا”، ويقدر عمره بين 251 و488 مليون عام.

وأوضح أن “الفترة التي كانت موجود بها القرن المرجاني منذ ما بين 500 و251 مليون عام، والتي تسمى حقبة الحياة القديمة، حيث كانت إنجلترا في ذلك الوقت جزء من بانجيا وهي أرض من القارات، وكانت إنجلترا كلها تحت الماء أيضا”.

وأعربت عائلة الطفل عن رغبتها في إعلام متحف الجيولوجيا بجامعة برمنغهام باكتشافهم التاريخي، وذلك بحسب “سبوتنيك”.