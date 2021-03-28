جاستن بيبر في موقف محرج.. مصورون حاولوا التقاط صور من تحت تنورة زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يعرف عن جاستن بيبر أنه زوج غيّور. يوم الخميس 25 آذار (مارس)، ذهب مع زوجته العارضة هايلي بيبر إلى أحد مطاعم ويست هوليوود، في كاليفورنيا وأثناء خروجهما من المطعم وتوجّههما نحو حافلة خاصّة، التفّ المصورون حول الزوجين، والتقطوا عدّة صور بسرعة مما أثار استياء جاستن. بعد أن دخلا وبدأت الأبواب تغلق، استدار المغني (27 عاماً) وفتح الأبواب لمواجهة المصورين.

وسأل بهدوء ولكن بنبرة تدلّ على انزعاجه قليلاً: “هل أحدكم حاول التقاط صور من تحت تنورتها يا رفاق؟”.

واندفع المصورون للدفاع عن أنفسهم، فقال أحدهم: “بالله عليك يا جاستن” وسأل آخر: “لماذا سنقوم بالتقاط الصور من تحت تنورتها؟” ليردّ جاستن: “هذا ما أساله، أليس كذلك؟”.

وأفاد مصدر متورط في الحادث لموقع “إي نيوز” الأميركي بأن لا أحد كان يحاول التقاط الصور من تحت تنورة هايلي. ولفت المصدر إلى أنّه كان على المصورين الوقوف تحت حاجز من الستائر أقيم على الرصيف للحصول على أي صورة للزوجين، ولم تكن هناك نية لالتقاط صور فاضحة.