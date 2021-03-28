“غودزيلا ضد كونغ” يحلِّق عالياً في الصين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حقق فيلم “غودزيلا ضد كونغ” GVK ايرادات بلغت 21.5 مليون دولار في الصين يوم الجمعة الماضي، في أفضل يوم افتتاح لفيلم اميركي منذ انتشار جائحة كورونا، مبشرا بإمكانية وصول ايراداته الى 60 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

الفيلم الذي سيصدر في الولايات المتحدة، في دور السينما وعلى HBO Max، يوم 31 مارس الجاري، تم عرضه في الصين على 42482 شاشة، وتربع على عرش شباك التذاكر، بحصة %88 من السوق. وتوقعت “وارنر برذرز” وصول ايرادات الفيلم من 37 بلدا الى 90 مليون دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما توقعت منصة “ماويان” ان تصل ايرادات الفيلم الاجمالية في الصين الى 134 مليونا.

وقد سبقت “غودزيلا ضد كونغ” دعاية استمرت فترة طويلة ركزت على ما في الفيلم من معارك مبهرة لمحبي هذا النوع من الأفلام. وتتلخص قصة الفيلم في قيام كونغ وحماته برحلة محفوفة بالمخاطر للعثور على منزله الحقيقي، ومعهم جيا، الفتاة اليتيمة الشابة التي شكل معها كونغ علاقة فريدة قوية. لكنهم يجدون أنفسهم في طريق غودزيلا الغاضب.. يدور صراع مدمر بين العملاقين، لا يفهم المشاهد اسباب الصراع، وان كان يسمع حوارات غامضة وخصومات قديمة..

لا ينطوي الفيلم على رسالة، كتحذير أفلام غودزيلا الأصلية من الخطر النووي، او قرع “غودزيلا: ملك الوحوش” ناقوس الخطر إزاء تغير المناخ. ولم يهتم صناع الفيلم بتطوير الشخصيات، التي يجدها المشاهد كرتونية مسطحة، فكل تركيزهم كان على مشاهد القتال والتدمير المبالغ فيها، التي تشتعل بين بطلي نجمي “الأكشن”، القرد والسحلية العملاقين، بعد 40 دقيقة من بداية الفيلم، وتلعب المؤثرات البصرية دورها فيها، وقد حرص المخرج آدم وينغارد على وضوحها وكثافتها وسرعة ايقاع الأحداث فيها.