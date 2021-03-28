مايلي سايرس تعود إلى الشرب في ليلة “حميمة” مع المغني يونغ بلاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بدت مايلي سايروس (28 عاماً) وكأنها في وضع احتفالي بينما كانت في وضع حميمي مع المغني “يونغ بلاد” (23 عاماً) خلال قضاء ليلة مع الأصدقاء يوم الخميس، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وشوهدت المغنية وهي تحتسي الكحول وتغازل بلا خجل الموسيقار البريطاني في ويست هوليوود، بعد أربعة أشهر من إعلان أنها تخلّت عن الكحول والمخدّرات من جديد، بعد نكسة صغيرة في أوائل إندلاع جائحة كورونا.

مايلي ويونغ بلود أظهرا جميع علامات كونهما في علاقة، إذ كانا يجلسان بشكل حميمي في الزاوية وكان الإنجذاب واضح بينهما حيث كان يضع ساقيه على حجرها بينما كانت تقضم إصبعه مازحةً. أمضيا الليلة يضحكان ويلامسان بعضهما قبل أن يسرق منها قبلة.