لقطات مصوّرة.. سعوديّ يكشف كواليس برنامج رامز جلال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ شاب سعودي، روّاد تطبيق “تيك توك” بنشر مقطع فيديو، ظهر خلاله رامز جلال، وفريق عمل برنامجه الرمضاني، خلال تصويرهم إحدى الحلقات، بالرياض.

وأوضح في تعليقه على الفيديو، أنّ الفنان المصري، سوف يُطل بشعر مصبوغ بلونين أحمر وأصفر، حيث اعتاد في السنوات الماضية، الظهور بما هو غير مألوف.

لاقى الفيديو انتشاراً واسعاً عبر “السوشيل ميديا”، في ظل التكتم على التفاصيل أو تسريب لقطات من التصوير.

المعروف – حتى الآن – أنّ البرنامج سوف يحمل عنوان “رامز مريض نفسي”، وتم الكشف عن عدد من الشخصيات التي سوف تقع ضحاياه، أبرزهم دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو”، وعدد من لاعبي كرة القدم في مصر.

كما أن هناك معلومات مسرّبة عن أنّ أحداثه تدور داخل مدينة ملاهٍ بالسعودية، حيث يتم تنفيذ المقالب بها.

ومن المُقرر أن تعقد الشركة المنتجة مؤتمراً صحافياً قبيل انطلاقه رسمياً، للإعلان عن تفاصيله وإنهاء حالة الجدل المُثارة حوله.