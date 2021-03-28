خسائر تُقدّر بمليون دولار.. بيونسيه تتعرّض للسرقة للمرة الثانية في شهر واحد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أفاد موقع “تي إم زي” الأميركي عن تعرّض بيونسيه (39 عاماً) للسرقة للمرة الثانية خلال هذا الشهر ، حيث سُرقت حقائب يد فاخرة وفساتين من ثلاث وحدات تخزين تابعة لها في لوس أنجلس.

وبحسب ما ورد في التقرير، قُدّرت الأغراض التي سُرقت من النجمة العالمية في مطلع هذا الشهر بمليون دولار تقريباً وعاد اللصوص للمرة الثانية بعد حوالى أسبوع لسرقة بعض المحتويات الأخرى، لكن لم يتم تأكيد إن عاد اللصوص عينهم.

وكانت بيونسيه قد حققت منذ أيام في حفل توزيع جوائز غرامي انتصارًا جديدًا لها، حيث دخلت التاريخ وأصبحت أكثر الفنانات فوزاً بالجائزة الموسيقية المرموقة على الإطلاق حاصدةً 28 جائزة لتتفوّق بذلك على الرقم القياسي السابق للفنانات والمسجل باسم المغنية أليسون كروس.