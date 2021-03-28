أحمد فلوكس في نصيحة لجمهوره: “الحياة مثل الطريق الملتف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان أحمد فلوكس على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام، صورة جديدة له وجه من خلالها رسالة حملت نصيحة لجمهوره.

وكتب فلوكس معلقاً على الصورة بقوله: “الحياة مثل الطريق الملتف.. كل شيء ستعمله اليوم سيعود لك يوماً ما.. لذا افعل كل ما هو جميل فهو مردود إليك.. و‏لا تحاول أن تكون في الصدارة بقدر محاولتك أن تكون ذا قيمة… فمن كان ذا قيمة… حاز على الصدارة… حتى وإن تأخر… فالمبتدأ يعرب مبتدأ ولو جاء بعد الخبر.. فالذين أحبوك بكل ما فيك هم.. لم يحبوا كل ما فيك، هم أحبوا بعضك واستحملوا باقيك… دمتم ناسي.

يذكر أن أحمد فلوكس يصور حاليًا، مسلسله الجديد “سفينة نوح”، ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة، تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم “الممر” بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين.