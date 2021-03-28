أحمد سعد عن اشتراكه في برنامج رامز جلال: “ليس من المهنية كشف الأسرار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: علق الفنان أحمد سعد على الأخبار التي انتشرت عن مشاركته في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال في رمضان 2021.

وقال سعد إنه لن يستطيع قول أي شيء بخصوص هذا الموضوع، لأن من المهنية عدم الحديث سواء كان مشاركاً في البرنامج أم لا. مؤكداً أنه سافر إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، موضحاً أنه أمضى أياما جميلة هناك.

وأضاف أنه لم يشارك في برامج رامز جلال من قبل، ومتفائل كثيراً هذا العام طالباً من جمهوره انتظاره في رمضان، موضحاً أنه سيقدم أغنية في مسلسل “ضل راجل” للفنان ياسر جلال.

وكانت بعض تفاصيل البرنامج قد تم الكشف عنها ومنها أن التصوير يتم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومن بين الفنانين الذين صوروا بالفعل حلقاتهم في البرنامج كل من أحمد سعد وويزو وسمية الخشاب ومحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك وقفشة ومحمد هاني ومروان محسن وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.

وكانت مجموعة قنوات mbc، قد كشفت في بيان لها أنه لا يوجد برنامج يسمى “رامز مجنون رسمي”، وأن كل الأخبار التي يتم تداولها عن كواليس البرنامج غير صحيحة، مؤكدة أن برنامج هذا العام سوف يكون مفاجأة للجميع.