شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يستعيد ذكرياته مع طليقته الراحلة بصورة.. ويعلق: سأحبك كل يوم كفريضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الفنان احمد السعدنى ذكرياته مع طليقته الراحلة أمل سليمان، ووالدة أبنائه الاثنين، التى رحلت عن عالمنا عام 2019، ونشر السعدنى صورة تجمعه مع طليقته الراحلة عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، لإحياء ذكرياته معها ببعض كلمات الغزل.

احمد السعدنى وطليقته الراحلة

وعلق السعدنى على صورته مع طليقته الراحلة، والتي نشرها عبر حسابه على إنستجرام، بكلمات مؤثرة، حيث قال: "سأحبك كل يوم كفريضة.. عشق لا يقبل التأجيل"، وقد أثارت الصورة وتعليق أحمد السعدنى تعاطف متابعيه، فانهالت الكثير من التعليقات لتدعو لطليقته الراحلة بالرحمة، متمنين له قوة الصبر والتحمل على فراقها، وأن يجمع الله بينهما في الجنة.



احمد السعدنى وامل سليمان

وسابقا، كشف السعدنى عبر رسالة طويلة سرد فيها تفاصيل قصته مع والدة نجليه، بدءا من تعارفه عليها يوم 9 سبتمبر عام 2003، عندما ألتقى بها صدفة وهى تسير فى الشارع أمام معهد السينما حيث كانت تدرس هناك، وهو يدرس بجانبها بمعهد الفنون المسرحية، كما أعلن السعدنى عن حزنه الشديد، لاستسلامه للظروف التى أبعدتهما وجعلتهما لا يعيشان سويا عبر سنوات طويلة.

وفى سياق آخر، كان الفنان أحمد السعدنى قد حرص على الاحتفال بمناسبة عيد الأم، ونشر صورة بصحبة والدته عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، علق عليها وكتب: "كل سنة وانتى ست الناس وأهم الناس وأحلى الناس وكل الناس ربنا يخليكى ليا".