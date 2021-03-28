شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك بـ"لوك" جديد بدون ذقن فى نزهة مع ابنه بعيدا عن العمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجئ الممثل العالمى بن أفليك، جمهوره بالظهور فى "لوك" جديد أثناء اصطحاب ابنه سام فى نزهة، والتى حرص فيها على التنزه بصحبته والحصول على هدنة من أعماله التى يصورها في الوقت الحالي.



بن افليك مع ابنه

اللوك الجديد للنجم بن أفليك تمثل في ظهوره للمرة الأولى منذ سنوات بدون ذقن تماماً، الأمر الذى فسره موقع "الديلى ميل" البريطانى، أنه يرجع إلى إمكانية ارتباطه بدور معين خلال أحد أعماله الحالية بهذا الشكل، مما أرغمه على التخلى عن ذقنه الذى طالما اعتاد عليها الفترة الأخيرة.



بن افليك

يشار إلى أنه خلال الأسابيع الماضية، انتشرت شائعات تفيد بعودة الثنائي بن افليك ودى ارماس بدون أى تداعيات مسبقة وهو ما أثار الكثير من الشكوك حولهما، وذلك بعدما نشرت "آنا دى أرماس" صورة لها ترتدى فيها سلسلة على شكل نصف قلب التى سبق وارتدتها أثناء سيرها مع بن افليك.



بن افليك فى ظهوره الأخير بدون ذقن

إلا أن الممثلة الكوبية وبعد ساعات من نشر الصورة على حسابها بموقع "انستجرام" حسمت أمر الشائعات التى تخص عودتها لصديقها السابق، ونشرت صورة أخرى مليئة بكلمة no فى إشارة إلى رفضها التام كافة التقارير التى أكدت وجود نية لديها للعودة من جديد فى علاقة مع بن افليك.