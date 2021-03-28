شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى يظهر ضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان نضال الشافعى ضمن أحداث مسلسل "الاختيار2" ضيف شرف فى حلقة واحدة، ويجسد شخصية بدوية سيناوية، والعمل من سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 وحتى 2020 .

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكر عبد اللطيف، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

وكان الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" قد حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه فى رمضان من العام الماضى 2020، حيث تصدر التريندات واستحوذ على اهتمام الجمهور ممن تعلقوا ببطولات الجيش المصرى وتحديداً الكتيبة 103، كما ساهم المسلسل فى تعرف الجمهور على أبطالها من الجنود والضباط.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو "الاختيار 2" للعرض حصرياً على قناة ON، والذى يعد أكثر الأعمال المرتقبة من قبل الجمهور، بعدما حقق الجزء الأول نجاحاً كبيراً على كافة المستويات في شهر رمضان الماضى، والجزء الثانى من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف.

كما يشارك الفنان نضال الشافعى في مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، انتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.