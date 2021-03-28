فعاليات "الأقصر للسينما الأفريقية" في يومه الثاني.. ندوة لسمير صبري وأخرى لنادية الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:
تنطلق اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثاني في الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بعدما تم افتتاحه مساء الجمعة.
تبدأ الفعاليات في تمام العاشرة صباحا، بمؤتمر صحفي للفنان سمير صبري، بحضور سيد فؤاد رئيس المهرجان، ويدير الندوة الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر.
وفي تمام الحادية عشرة صباحا، تنطلق فعاليات المؤتمر الصحفي للفنانة نادية الجندي، ويدير المؤتمر الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر.
وفي الثانية ظهرا يقام معرض لسمراء النيل مديحة يسري بقصر ثقافة الأقصر، بالإضافة للتكريمات والإهداءات وبحضور عدد من نجوم الفن.
وينظم المهرجان معرضا "10 سنوات من الخيال" في تمام الرابعة مساء بقصر ثقافة الأقصر، بحضور الكاتب سعد القرش لتوقيع الكتاب الذي يحمل نفس الاسم.
وفي تمام العاشرة مساء يقام حفل تكريم 10 شخصيات مصرية و10 شخصيات أفريقية دعمت مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على مدار 10 سنوات.
كما يشهد الحفل تكريم السينما السودانية وهي ضيف شرف المهرجان هذا العام، كذلك يتم إطلاق جمعية المهرجانات الأفريقية تحت إشراف النيجيري مايكل بريش
أما الأفلام فيبدأ عرضها في تمام الثانية عشرة ظهرا، وتبدأ بالفيلم الكيني "الخطاب"، وفي الساعة الرابعة مساء يعرض فيلم "نابشي الموتى" من بوركينا فاسو.
كما يعرض في تمام الرابعة فيلم "السيدة إف" من هولندا، وفي السادسة مساء يعرض الفيلم الجزائري "لا تحكوا لنا المزيد من القصص" ، كما يعرض الفيلم النمساوي "زاهو زاي".
ويعرض المهرجان في تمام السادسة مساء فيلم "الأخوة الأعداء" للمخرج حسام الدين مصطفى، بحضور بطل العمل الفنان محيي إسماعيل.
وفي الثامنة مساء يعرض الفيلم المغربي "زنقة كونطاكت"، كذلك يعرض الفيلم النيجيري "وساطة"، ويعرض أيضا فيلم "الغسالة" بحضور بطل العمل الفنان محمود حميدة.