تفاصيل دور يوسف الشريف في مسلسل "كوفيد 25"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت المؤلفة إنجي علاء، عن تفاصيل الدور الذي يقدمه زوجها النجم يوسف الشريف في مسلسل "كوفيد 25" المقرر عرضه في 15 حلقة خلال النصف الأخير من شهر رمضان 2021.

وقالت "إنجي" في بيان صادر عنها، إن "يوسف" يقدم شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذي يحاكي تطور وباء كورونا من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم.

العمل المقرر عرضه في شهر رمضان، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة سينرجي.