أصدرت الفنانة المغربية يسرى جنكل أحدث أعمالها الفنية بعنوان شكرا ، من كلمات زكريا حداني ، ألحان ردوان ديري و توزيع يونس جعفاوي .
و تعود فكرة العمل للفنانة يسرى جنكل، الذي عبرت من خلاله عن تعرب فيه عن عميق تقديرها وامتنانها و فخرها للدور الرائع والبطولي الذي قام به جنود الصف الأول، في مواجهتهم المباشرة والمستمرة مع فيروس كورونا المستجد الذي أصاب كل بلدان العالم، بما في ذلك وطننا الحبيب .
و للإشارة فالفنانة يسرى تلقت تكوين موسيقي أكاديمي، و تشق مسارها الفني بخطى ثابتة، حيث كانت أولى خطواتها في هذا المجال سنة 2018، و من إصداراتها السابقة أغنية "GPS" ، كما أنه و بالموازاة مع الفن فهي تدرس الطب تخصص علاج النطق .
و الجدير بالذكر فيسرى جنكل تحضر في الوقت الحالي للعديد من الأعمال و المشاريع الفنية المنتظر إصدارها قريبا .
كانت هذه تفاصيل خبر - أغنية ''شكرا'' رسالة عرفان من الفنانة يسرى جنكل لتضحيات جنود صف الدفاع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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