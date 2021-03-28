بعد 53 سنة عزوبية.. مروان خوري يقرر الزواج من خارج الوسط الفني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قرر الفنان مروان خوري دخول القفص الذهبي بعد 53 سنة عزوبية، مؤكدا أن حفل زفافه سيكون خاصا وسيقتصر فقط على الأهل والأصدقاء،

وقال خوري في تصريحات تليفزيونية أن رغبته في الزواج متأخرا جاءت من منطلق البحث عن الاستقرار والأمان وأن يصبح لديه ولد وعائلة بعد سنوات كثيرة من الوحدة.

وأضاف : ”حفل زفافي سيكون هذا العام وسيكون مقتصرا فقط على الأهل، وأنا سعيد بهذه الخطوة التي جاءت بعد سنوات طويلة، فتفكيري في الزواج نابع من فكرة الاستقرار والأمان، فأنا أريد أن يكون لدي نوع من الاستقرار بعد كل هذه السنوات“.

وأضاف :“ قررت من خلال الإقدام على الزواج فكرة العائلة والولد، أنا أريد هذا الشيء بقوة وهو مهم بالحياة، وأيضا الحبيبة؛ فطوال سنوات حياتي حبيت حوالي 3 أو 4 مرات ولكن لم تستطع واحدة أن تجعلني أتخذ هذه الخطوة الأخيرة إلا حبيبتي حاليا“ .

وعن مواصفات شريكة حياته، قال مروان خوري : ”أول شيء ليست من معجبيني أنا كنت أتمنى أن آخذ فتاة تكون معجبة بموسيقاي وليس بنجوميتي لأني شخص فنان ونجم، ثانيا هي من خارج الوسط الفني وتعمل وأهم شيء تستوعب وضعي كنجم ومشهور ورجل شرقي فأنا شخص أحب التملك كثيرا وشخصيتي في كليباتي تختلف كثيرا عن طبعي. هناك جزء كرجل شرقي لم يظهر“ .