للمرة الثانية.. بيونسيه تتعرض للسرقة بقيمة مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت تقارير إعلامية، عن تعرض النجمة العالمية بيونسيه، لعملية سرقة للمرة الثانية لها، في الشهر الحالي، حيث سرقت ثلاثة وحدات تخزين خاصة بها بداخلهم حقائب يد فاخرة وفساتين.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة صاحبة الـ 39 عاماً، تعرضت خلال الأسابيع الأخيرة لسرقة ثلاثة وحدات تخزين لها في لوس أنجلوس الأمريكية، للمرة الثانية لها، والتي كانت قد استأجرتها من شركة الإنتاج الشهيرة Parkwood Entertainment.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن النجمة العالمية فقدت محتويات بقيمة مليون دولار تقريباً أي ما يعادل 725 ألف جنية إسترليني، ومن الأشياء الثمينة التي فقدتها بيونسيه، جاءت حقائب يد وفساتين من ماركات عالمية.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التى تتعرض فيها بيونسيه للسرقة، وبحسب التقرير، فإن اللصوص عادوا للمرة الثانية بعد حوالى ثلاثة أسابيع لسرقة بعض المحتويات الأخرى بعد سرقتهم الأولى، دون أن يتم تأكيد أن نفس اللصوص هم من نفذوا عمليتى السرقة.

وكانت بيونسيه، قد حصدت منذ أيام فى الحفل الـ28 لتوزيع جوائز جرامي انتصارًا جديدا لها، حيث أصبحت المرأة الأكثر حصدًا للجوائز في تاريخ الجوائز، ما جعلها تتقدم على المغنية الأكثر حصدًا للجوائز وهي المغنية العالمية أليسون كراوس، وفازت بيونسيه بجائزة جرامي أفضل فيديو موسيقى عن “Brown Skin Girl”.