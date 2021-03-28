شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد الفنانة سعاد أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفنانة سعاد أحمد، حيث أنها من مواليد 28 مارس 1907 توفى والدها وهى كانت فى الثالثة عشرة من عمرها فاضطرت إلى الخروج والعمل بائعة حتى تساعد والدتها فى الإنفاق على المنزل .

ثم عملت كمونولوجست فى شارع عماد الدين حتى شاهدها المخرج توجو مزراحى ذات مرة وأعجب بخفة دمها الشديدة وعرض عليها العمل بالسينما فترددت فى بداية الأمر ثُم وافقت فى النهاية وكان أول دور لها فى فيلم "العز بهدلة" عام 1937 .

وقدمها نفس المخرج مرة أخرى عام 1940 لتشارك الفنان الكبير على الكسار فى بطولة فيلم "ألف ليلة و ليلة" ثم انطلق القطار الفنى لسعاد فعلى مدار 28 عاما بلغ رصيدها أكثر من 51 فيلما جسدت فى معظمها دور الحماة خفيفة الظل واشتهرت بتقديم أدور الأم، وجمعت في أدوارها مابين الطيبة والشر.

ومن أبرز أفلامها "أبن حميدو" و"لهاليبو" و"غرام وانتقام" و"سمارة" و"عنتر ولبلب" و"الخمسة جنيه" و"زينب"و" القلب له أحكام" و"الأفوكاتو مديحة" و "صاحبة العصمة"

واستطاعت سعاد محمد أن تبرز اسمها فى السينما المصرية بأدوارها التي لا تنسى إلى أن رحلت فى 2 أغسطس عام 1962 وتسبب وفاتها فى حزن كبير لزوجها الفنان محمد شوقى.