تعرف على أفضل 5 نجوم "راب" من وجهة نظر جاستين بيبر

القاهرة - سامية سيد - تعاون جاستين بيبر بشكل أو بآخر مع الكثير من مغنى الراب على مر السنين، وقد قرر النجم العالمى الشهير أن يفاجئ عشاق و محبى موسيقى الراب فى العالم، بأن يكشف خلال استضافته فى برنامج " The First One podcast " عن قائمة أفضل نجوم الراب على الإطلاق من وجهة نظره.

وأعلن جاستين بيبر البالغ من العمر ( 27 عام )، أن نجوم الراب المفضلين بالنسبة له هم ليل واين و بيجى كذلك النجم العالمى إيمينيم والمغنى كانى ويست، بينما كشف أن الأقرب لقلبه هو "دريك".

ومن المعروف أن علاقة جاستين بيبر بالنجم دريك هى صداقة قوية تمت ترجمتها عدة مرات بطرق مختلفة و آخرها خلال تعاونهم فى كليب " POPSTAR" الذى اطلق شهر سبتمبر الماضى.

يذكر أن جاستين بيبر أطلق مؤخرا ألبومه الغنائى الأخير " Justice " 19 مارس الماضى ، و هو الألبوم الذى استطاع ان يحقق نجاح كبير بين المعنيين بالموسيقى و الغناء حول العالم ،و قبل إطلاق الألبوم و خروجه للنور ، كان بيبر قد أطلق 4 أغنيات " سينجل " من الالبوم كنوع من الدعاية المبكرة ، و الأغنيات هى " HOLY " و " LONELY " و " ANYONE " و " HOLD ON " .