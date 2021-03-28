زينب غريب توجه رسالة لسعاد حسني من أمام منزلها: "مستنية أشوفك وأقابلك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الفنانة الشابة زينب غريب، رسالة إلى السندريلا الراحلة سعاد حسني.

ونشرت زينب صورة لها أمام منزل سعاد حسني في منطقة الزمالك، ومن خلفها لافتة "عاش هنا"، وعلّقت عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "سعاد حسني.. مستنية أشوفك وأقابلك.. إزاي لسه معرفش.. أمي الثانية".

وكانت زينب غريب، كشفت في أكثر من حوار لها، أن السندريلا سعاد حسني هي مثلها الأعلى في التمثيل، معتبرة إياها شخصية تُدّرس.

زينب غريب، حققت نجاحا من خلال دورها بمسلسل "بـ100 وش"، الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة الفنانة نيللي كريم، والفنان آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، علا رشدي، من إخراج كاملة أبو ذكري.

مشروع "عاش هنا" يهدف إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها، ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.