نهال عنبر تتصدر بوستر جديد لمسلسل "الطاووس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة نهال عنبر بوستر جديد لمسلسل "الطاووس"، المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

ونشرت "نهال" بوستر المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مسلسل الطاووس، رمضان 2021".

وعلقت الفنانة رانيا محمود ياسين على الصورة قائلة: "مبروك يا حبيبتي".

وطرحت الشركة المنتجة للعمل، البوستر الرسمي لـ"الطاووس" في 8 مارس الجاري.

مسلسل"الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، نهال عنبر، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، فرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.