رامي عياش: مصر جرحك جرحنا

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 07:57 صباحاً - منذ 3 دقائق
رامي عياش وزوجته داليدا
وقع حادث مأساوي في مصر إثر تصادم قطارين في الصعيد أدى إلى سقوط عشرات الضحايا والجرحى. بدوره، أعرب الفنان اللبناني رامي عياش عن حزنه بسبب حادثة تصادم القطارين في الصعيد المصري التي هزّت البلاد والتي أسفرت عن 32 قتيلاً و165 مصاباً.
وكتب عبر “تويتر” توجّه فيها بأحرّ التعازي للشعب المصري: “مصر جرحك جرحنا. أتوجه بأحر التعازي للشعب المصري الحبيب. الله يرحم كل الشهداء ويشفي الجرحى في حادثة تصادم القطارين في سوهاج”.