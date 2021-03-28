رامي عياش: مصر جرحك جرحنا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 07:57 صباحاً - منذ 3 دقائق

وقع حادث مأساوي في مصر إثر تصادم قطارين في الصعيد أدى إلى ‏سقوط عشرات الضحايا والجرحى.‏ بدوره، أعرب الفنان اللبناني رامي عياش عن حزنه بسبب حادثة تصادم ‏القطارين في الصعيد المصري التي هزّت البلاد والتي أسفرت عن 32 ‏قتيلاً و165 مصاباً‎.‎

وكتب عبر “تويتر” توجّه فيها بأحرّ التعازي للشعب المصري: “مصر ‏جرحك جرحنا. أتوجه بأحر التعازي للشعب المصري الحبيب. الله يرحم ‏كل الشهداء ويشفي الجرحى في حادثة تصادم القطارين في سوهاج‎”.‎