شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور نادرة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ فى مرحلة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتحل الذكرى الـ43 على رحيل "العندليب الأسمر" عبد الحليم حافظ، إلا أنه مازال عايش بيننا بصوته، حيث أنه رحل عن عالمنا يوم 30 مارس 1977، لذلك شاهد صور نادرة للعندليب الأسمر في شبابه.



العندليب



عبد الحليم حافظ



عبد الحليم حافظ



عبد الحليم

ولد عبد الحليم حافظ فى قرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو 1929، وكان الابن الأصغر بين أربعة أخوة هم إسماعيل، ومحمد، وعلية، وقد توفيت والدته بعد ولادته بأيام، وقبل أن يتم عامه الأول توفى والده ليعيش يتيم الوالدين، وعاش فى بيت خاله الحاج متولى عماشة وكان دائم اللعب مع أولاد عمه فى ترعة القرية، ومنها انتقل إليه مرض البلهارسيا، الذى عانى منه كثيرا.

وقدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من مائتي أغنية تعاون من خلالها مع أبرز الملحنين على الساحة الفنية في مصر، من بينهم كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب، لفت نجاحه الموسيقي الأنظار إليه وقام ببطولة 16 فيلمًا سينمائيًا، كان أولها (لحن الوفاء) في عام 1955، وآخرها فيلم (أبي فوق الشجرة) في عام 1969، من أبرز أغنياته (قارئة الفنجان، سواح، زي الهوا، جبار)، توفي خلال رحلة علاجه في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 47 عامًا.