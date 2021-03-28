شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: تجمعنى أغنية دويتو مع عزيز مرقة مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم أحمد سعد في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه يتعاون مع الأردني عزيز مرقة في أغنية دويتو من كلمات أحمد إبراهيم وتوزيع توما وتحمل عدد من المفاجآت ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أحمد سعد، أن الأغنية تحمل فكرة مختلفة وجديدة تقدم لأول مرة، معربا عن سعادته بالغناء مع الأردني عزيز مرقة الذى يتميز بصوت قوى على حد وصفه، ويتمنى أن تنال الأغنية اعجاب الجمهور أثناء طرحها نظرا لما تحملها من مفاجآت .

وطرح أحمد سعد، مؤخرًا كليب أغنية "بناقص" والذى تصدرع تريند يوتيوب فى مصر وعدد من الدول العربية منها السعودية والكويت والإمارات وليبيا والأردن بعد طرح الكليب، حيث عاد من خلاله إلى لون الغناء العاطفى الدرامى الذى تميز به فى عدد من أغانيه السابقة، وتحكى فكرة الأغنية الجديدة عن الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة، عاش فيها لحظات سعيدة، إلا أنه يكتشف ويعرف الحقيقة عن طريق الصدفة.

وأحيا أحمد سعد، حفلاً غنائيًا على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية يوم 25 مارس الماضى، ضمن احتفالية تكريم الموسيقار الكبير محمد علي سليمان والشاعر الكبير جمال بخيت، وقدم عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة، بالاضافة لباقة من أغاني نجوم زمن الفن الجميل.

كما أحيا مؤخرا النجم أحمد سعد حفلاً داخل دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير بمناسبة عيد الحب، وقدم من خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه التى تفاعل معها جمهور الأوبرا منها أغنية "سألت نفسي" و"بعت الغرام" و"بصلي" و"انت بتتكلم" كما قدم أغنية كعب الغزال للراحل محمد رشدي، ورفع الحفل شعار كامل العدد ، وقال النجم أحمد سعد إنه سعيد بالوقوف علي خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية ويارب نتقابل دايما في الحب.