بعد تعافيها من كورونا.. ريهام أيمن تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ريهام أيمن في الصور بشكل أنيق وجذاب، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

وأعلنت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن مؤخرا، تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

ونشرت ريهام صورا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سلبي، شكرا لكل دعواتكم الحمدلله النتيجة سلبية"

ريهام أيمن متزوجة من الفنان شريف رمزي منذ 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.