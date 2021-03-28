محمد الفلاح - عقد شراكة مصري أفريقي عالمي على هامش الأقصر السينمائي

الأحد 28 مارس 2021

شهدت فعاليات اليوم التالي من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة، توقيع اتفاقية تعتبر هي الأولى من نوعها عبر بروتوكول تعاون تحت عنوان "سينما تك"، تضم الاتفاقية من الجانب المصري والعالمي وتخدم القارة السمراء، التي تعد هدفا رئيسيا.



يمثل الجانب الأفريقي صانع الأفلام عدلي توما رئيس شركة "جميناي أفريقيا"، وعلى الجانب الآخر المنتجة السينمائية راينيل سبيت ممثلة لشركة "جلوبال ميديا"، التي أعربت عن سعادتها بهذا الدمج بين الشركتين في إطار من التعاون السينمائي المتبادل لإحداث تغيير على أرض الواقع، بغرض صناعة شبكة معلوماتية وتعاونية لصناع السينما تكون قادرة على الاشتراك مع بقية الشبكات العالمية.

ومن جانبه، أكد توما أهمية هذا التعاون لشباب صناع السينما الأفارقة والمصريين، مشيرا إلى انطلاق التعاون من مهرجان مهم كمهرجان الأقصر المعني بالسينما الأفريقية، ومن قلب الدورة العشرية للمهرجان، مؤكدا أن التطبيق يعد أول تطبيق عربي لمثل هذا التعاون.

يهدف البرنامج إلى تطوير وصناعة السينما في أفريقيا بشكل عام وستكون دولة السودان هي نقطة الانطلاق.

تضم الدورة العاشرة 4 مسابقات وتتكون لجان التحكيم من إسماعيل فروغي مخرج من المغرب، والمخرج سعيد حامد من السودان ومصر، وصفي الدين محمود منتج من مصر.

وفي لجنة تحكيم الدياسبورا تتكون من كانلي أفولايان مخرج نيجيريا، وجيمي جون لوي ممثل أمريكي، ومجدي أحمد علي مخرج من مصر.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تتكون من طلال عفيفي منتج، وسلام زاماليجيري مخرج من بوركينافاسو، وهبه عثمان مونتيرة من مصر.

فيما تتكون لجنة تحكيم النقاد الدولية فيبرسي من الناقد أحمد شوقي من مصر والناقدة يلينا روبا شفشسكا من أوكرانيا وبيلاجي أنجونانا من الكاميرون.

الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دورة النجمة الجميلة سمراء النيل مديحة يسري ومهداه لكل من الكاتب السينمائي الراحل نور الدين الصايل، والفنان النجم محمود يس والفنان الكبير محمود المليجي.