شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات ضعيفة لفيلم الإثارة The Courier في دور العرض المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركتى Lionsgate وRoadside فيلم الإثارة الجديد The Courier في دور العرض السينمائي حول العالم ومن بينها مصر، وهو الفيلم الذي حقق 8 آلاف و 800 دولار فقط وذلك في 9 أيام عرض علي 21 شاشة سينما في مصر.

فيلم The Courier من إخراج دومينيك كوك، ومن تأليف توم أوكونور، يستند فيلم The Courier على القصة الحقيقية لـGreville Wynne ، وهو رجل أعمال تم تجنيده للمساعدة فى إنهاء أزمة الصواريخ الكوبية التى تشكل علاقة خطيرة مع ضابط استخبارات سوفياتى، وشارك فى بطولة العمل بنديكت كومبرباتش وراشيل بروسناهان وجيسي بوكلي، و ميراب نينيدزه، وغيرهم.

من آخر الأعمال التي قام ببطولته بنديكت كومبرباتش، كان فيلم الأكشن والحرب 1917، وهو من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.

ويعد فيلم 1917 من أكثر الأفلام التي انتظرها العالم خلال العالم منذ أن تم التحضير له لما يتضمنه من تشويق وإثارة تتميز بها أفلام الحروب.

فيلم (1917) تدور قصته حول جنديان بريطانيان يذهبا في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو أثناء الحرب العالمية الأولى، من أجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.