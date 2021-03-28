شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح ألبومه Justice.. تعرف على النجوم الذى يتمنى جاستين بيبر التعاون معهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى جاستين بيبر لديه خطة مميزة يسعى للعمل عليها ، و أبرزها وضع أمام عينية قائمة من النجوم الذى يتمنى أن يعمل معهم خلال الفترة المقبلة.

خلال حفل إطلاق " iHeartRadio " ألبوم جاستين بيبر الأخير "Justice" سأل أحد المعجبين النجم الشهير البالغ من العمر ( 27 عام ) عمن يرغب فى العمل معه بعد ذلك ، حيث كشف المغنى عن أسماء ثلاثة فنانين فقال : " "أنا حقا أحب SZA ، و أحب H.E.R. ، و ثالث نجمة هى Jhené Aiko التى أعتقد أنها تمتلك موهبة مذهلة "، وهو الخبر الذى تداولته عدد من المواقع الفنية الشهيرة أبرزها " أن أم أى".





من جهة أخرى فجر جاستين بيبر مفاجأة لكل محبيه وعشاقه فبعد أسبوع واحد فقط من إطلاق ألبومه الغنائى الجديد "Justice " يطلق بيبر نسخة " deluxe" للألبوم، وهو يضم 6 أغنيات إضافية.

يذكر أن جاستين بيبر أطلق مؤخرا ألبومه الغنائى الأخير " Justice " 19 مارس الماضى ، و هو الألبوم الذى استطاع ان يحقق نجاح كبير بين المعنيين بالموسيقى و الغناء حول العالم، و قبل إطلاق الألبوم و خروجه للنور ، كان بيبر قد أطلق 4 أغنيات " سينجل " من الالبوم كنوع من الدعاية المبكرة، والأغانى هى " HOLY " و " LONELY " و " ANYONE " و " HOLD ON " .