فن ومشاهير

حمادة هلال ينشر صورة جديدة من كواليس "المداح"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان حمادة هلال صورة جديدة له من كواليس مسلسل "المداح"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهر "هلال" في الصورة رفقة مجموعة من الفتيات ضمن أحداث المسلسل، وعلق: "المدرس الفرفوش رزق، وأجمل طلبة ثانوي مسلسل المداح، رمضان 2021".

مسلسل" المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر وغيرهم.

العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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