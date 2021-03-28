روجينا تمارس التمارين الرياضية في "الجيم" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة روجينا، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها خلال ممارستها التمارين الرياضية في الجيم.

الفيديو نشرته روجينا عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام"، واكتفت بذلك دون تعليق.

ومن جانب آخر؛ طرحت قناة "النهار"، خلال الأيام الأخيرة الماضية، برومو مسلسل "بنت السلطان"، أولى بطولات الفنانة روجينا الدرامية، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ونشرت روجينا برومو مسلسلها "بنت السلطان"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حلم انتظرته سنين شقيت وتعبت عشان أحققه، ماكنش عندي غير الثقة في ربنا وموهبتي، شكرا يارب، شكرا لكل اللي ساهم في وصولي لتحقيق حلمي من بداياتي إلى هذه اللحظة".

مسلسل "بنت السلطان" من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي.