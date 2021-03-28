شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يحيى حفلا غنائيا في المنيا 9 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم رامى صبرى، حفلا غنائيا في محافظة المنيا، يوم الجمعة الموافق 9 من شهر ابريل المقبل، والتي يقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى، والمقرر حضور عدد كبير من جمهور ومحبى رامى صبرى في محافظة المنيا.

وطرح رامى صبرى مؤخرا أغنية "عيونه لما قابلونى"، والتي كسرت حاجز 8 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ طرحها في عيد الحب، والأغنية كتبها الشاعر الغنائي محمد عاطف ومن ألحان رامي صبري وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم.

يذكر أن رامي صبري حقق نجاحا خلال الفترة الماضية، بعد طرحه أغنيات سينجل مثل "خليني أشوفك تاني وخطيرة وشطبنا"، بالإضافة إلى تتر مسلسل "فرصة تانية" خلال رمضان الماضي باسم "غريب الحب" و"مش مرتاحين" تتر مسلسل "طلقتك نفسي" الذي عُرض مؤخرا.

وحقق رامى صبرى نجاح خلال آخر ألبوماته "فارق معاك"، والذى نال ردود فعل إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب"، وضم 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قلت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".