تعرف على موعد إطلاق ليل ناس أكس ألبومه الغنائي الجديد" MONTERO "

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الملايين من محبى وعشاق مغنى الراب الأمريكى الشهير ليل ناس أكس إطلاق ألبومه الغنائى الجديد.

وكشف ليل ناس أكس البالغ من العمر ( 21 عام ) أنه قرر إطلاق ألبومه الغنائى الجديد و الذى يحمل اسم " MONTERO " خلال فصل الصيف ، و هو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها " uproxx" .

بينما أشار ليل ناس أكس فى مقابلة جديدة مع Zane Lowe على Apple Music أنه من المقرر أن يطلق نسخة " DELUXE " لألبومه الجديد لكن سيكون اطلاقه فى فصل الخريف .

وجاء إعلان النجم الشهير عن موعد إطلاق الالبوم بعد ساعات من إطلاق كليبه الجديد بعنوان " MONTERO (Call Me By Your Name) " و الذى اطلقه على قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، و الكليب من اخراج تانو مواينو وليل ناس أكس .

يذكر أن ليل ناس أكس بدا مسيرته الفنية عام 2018 ، و استطاع خلال فترة قصيرة أن يضع بصمة مذهلة في عالم صناعة الموسيقي و الغناء حيث ينافس أهم نجوم الراب ، ومن أبرز الأغنيات التي قدمها ليل ناس أكس وحققت نجاحات ملحوظة كل من " HOLIDAY " و " Old Town Road " و " PANINI " ، و غيرهم .