شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "حرب أهلية": يسرا تجسد دور طبيبة تجميل والمسلسل أعنف من "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السيناريست أحمد عادل عن تفاصيل سيناريو مسلسل "خيانة عهد" للنجم يسرا، المقرر عرضه في شهر رمضان، في لقاء خاص في برنامج "its show time"، المذاع على قناة Cbc، المسلسل نوع الدراما اللى فيها الصدمات الاجتماعية والصدمات المرة دى هاتكون أكثر عنفا من مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض في رمضان الماضى.

وأضاف أحمد عادل، أنا دايما بحب أنقل اللى في الواقع واللى موجود داخل البيوت، والمسلسل حرب أهلية وصراع بين كل شخصيات المسلسل وسط هذه العائلة، والمشاهد هيتعاطف شوية مع شخصية النهاردة وبكرة هايكره الشخصية دى، وده مقصود لأنى أحب الأعمال من هذه النوعية، مشيرا إلى أن النجمة يسرا تجسد شخصية تدعى "مريم" وهى طبيبة تجميل.

وكشفت النجمة الكبيرة يسرا تفاصيل مسلسلها الجديد "حرب أهلية" التي تخوض به السباق الرمضانى، في لقاء خاص مع برنامج "its show time" المذاع على قناة Cbc، وقالت: هو فعلا حرب أهلية لأنه متركب على نوع الحرب بين العائلة وبعضها أو الناس اللى قريبين من بعض.

وأضافت النجمة يسرا: فرحتى في مسلسل "حرب أهلية" كبيرة جدا بشخصين هما باسل خياط وأروى جودة، وهما مفاجأة مختلفة خالص للجمهور، وجميلة عوض عاملة دول محصلش أبدا.

وتابعت يسرا: سعيدة جدا بشركة سينرجى والعدل جروب مع بعض عاملين شغل حلو أوى، والمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عادل ده ثانى تعاون بينا بعد مسلسل "خيانة عهد"، وأنا حبيت كتابة احمد عادل لأن انا عاوزة كل حاجة جديدة وان المشاهد لما يتفرج ميبقاش متوقع هيحصل ايه تانى يوم ويخمن ولكن يتفاجئ بحاجة تالتة خالص.