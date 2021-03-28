شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور محمد إمام يلتف حوله بكواليس مسلسل "النمر" ويعلق: مسئولية كبيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبال كبير أظهره محبو الفنان محمد إمام له خلال كواليس مسلسل "النمر" مثلما يظهر خلال أحدث فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام"، حيث جاء فيه بأكثر من مشهد والجمهور يلتف عليه بكثرة، ويحرص على التقاط الصور التذكارية معه، كما حرصوا خلال الفيديو على الهتاف له بالنزول من أجل التصوير معه.



محمد امام يسلم على جمهوره من السيارة

محمد إمام علق على الفيديو بكتابة: "الحمد لله، جمهور عظيم ومسئولية كبيرة، شكرا على كل الحب ده، إن شاء الله اللى جاى ما جاش زيه في التاريخ".



محمد امام داخل احد المحلات والجمهور فى انتظاره من أجل التقاط الصور معه

وكان تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عرض مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام حصريا على قناة الحياة فى شهر رمضان المقبل.



محمد امام يسير والجمهور حوله

وذلك بعدما طرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "النمر" الذى يقوم ببطولته النجم محمد إمام، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



محمد امام

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل: هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

من ناحية أخرى، قدّم محمد إمام آخر أعماله الدرامية مسلسل "هوجان" وعُرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته رياض الخولى، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، وآخرون، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.