شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة عن "حرب أهلية": كفاية إنى هقول جملة قدام يسرا وأنا بتعلم منها كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة أروى جودة عن تفاصيل دورها في مسلسل "حرب أهلية" مع النجمة يسرا، المقرر عرضه في شهر رمضان، في لقاء خاص في برنامج "its show time" المذاع على قناة Cbc، قائلة: دورى كله في مسلسل "حرب أهلية" صعب جدا عليا لأنى معملتهوش قبل كده وهو كراكتر جديد.

وأضافت أروى جودة، مبسوطة جدا انى بشتغل مع المخرج سامح عبد العزيز في مسلسل "حرب أهلية"، وكمان مبسوطة مع شركة الإنتاج، ومستمتعة جدا وكفاية إن دورى هاقول جملة قدام يسرا.

وعن أسباب موافقتها على الدور قالت أروى جودة، كفاية أنهم يقولوا مسلسل للنجمة يسرا هوافق من غير ما أقول حاجة، وأنا بتعلم منها كتير وسعيدة أنى أكون بشتغل مع الخبرة دى كلها، وكل مرة أقف أمامها بتعلم حاجة جديدة، وأول مرة وقفت أمامها لقيت نفسى مش عارفة أقول الكلام بتاعى.

وقالت الفنانة سينتيا خليفة أيضا، خلال لقائها في برنامج "its show time"، انا بعمل في مسلسل "حرب أهلية" شخصية مختلفة تماما عنى، وكان ذلك تحديا لأن الشخصية مركبة، ولكن مش عاوزها تخلص؛ لأنى حبيت الشخصية جدا بالحاجات الحلوة والوحشة اللى فيها، وفخورة بأنى أكون موجودة في مسلسل للنجمة يسرا في شهر رمضان.