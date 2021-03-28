شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا عن مسلسل "حرب أهلية": هو حرب عائلية وباسل خياط وأروى جودة مفاجأة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الكبيرة يسرا تفاصيل مسلسلها الجديد "حرب أهلية" التي تخوض به السباق الرمضانى، في لقاء خاص مع برنامج "its show time" المذاع على قناة Cbc، وقالت هو فعلا حرب أهلية؛ لأنه متركب على نوع الحرب بين العائلة وبعضها أو الناس اللى قريبين من بعض.

وأضافت النجمة يسرا، فرحتى في مسلسل "حرب أهلية" كبيرة جدا بشخصين هما باسل خياط وأروى جودة لأنهم مفاجأة مختلفة خالص للجمهور، وجميلة عوض عاملة دور محصلش أبدا.

وتابعت يسرا: سعيدة جدا بشركة سينرجى والعدل جروب مع بعض عاملين شغل حلو أوى، والمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عادل ده ثانى تعاون بينا بعد مسلسل "خيانة عهد"، وأنا حبيت كتابة أحمد عادل؛ لأنى عاوزة كل حاجة جديدة، وأن المشاهد لما يتفرج ميبقاش متوقع هيحصل إيه تانى يوم، ويخمن، ولكن يتفاجئ بحاجة تالتة خالص.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة كل من: يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة وسينتيا خليفة، ومايان السيد، ورشدى الشامى، وبرلتنى فؤاد، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب، ومقرر عرضه حصريا على قناة cbc فى رمضان المقبل.