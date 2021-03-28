"اللقاء الأول".. تامر حبيب يهنئ كندة علوش بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ السيناريست تامر حبيب، الفنانة كندة علوش بعيد ميلادها، الموافق يوم السبت 27 مارس الجاري.

ونشر "حبيب" صورة تجمعه بكندة وزوجها عمرو يوسف من أول لقاء بينهما في دمشق، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "تامر" على الصورة قائلا: "سنة ٢٠٠٣ وفي مدينة دمشق الحبيبة كان اللقاء الأول، وبدون عقود ولا أقلام فقط بالعشرة الطيبة وقّعنا عقد الأخوة والصداقة الأبدية، ربنا ما يحرمني منك ويسعدك ويهنيكي يا صاحبة وأخت وأم وسند وقلب حنين يا عشرة العمر يا كندوشة".

يذكر أن الفنانة كندة علوش عادت مؤخرًا للعمل بعد فترة توقف منذ ولادة ابنتها "حياة"، وقدمت واحدة من حكايات مسلسل "إلا أنا"، والتي حملت اسم "ضي القمر".