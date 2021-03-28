أنغام: خالص التعازي في ضحايا قطاري سوهاج وعقار جسر السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة أنغام ضحايا حادث تصادم قطارين بقرية الصوامعة غرب بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وكذلك حادث سقوط عقار جسر السويس.

وكتبت أنغام، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "لا حول ولا قوة إلا بالله، خالص التعازي في ضحايا قطاري سوهاج، وخالص التعازي في ضحايا عقار جسر السويس، وقلوبنا ودعواتنا مع المصابين، اللهم لطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين".

من ناحية أخرى طرحت المطربة أنغام أغنيتها الجديدة "ودوني عند أمي" احتفالا بعيد الأم، عبر قناتها بموقع "يوتيوب".

كما طرحت أنغام مؤخرا أغنية باسم "هو نفس الشوق" من كلمات الشاعر أسامة مصطفى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي.