أيتن عامر بـ"التايجر" وجيسي عبدو في "الجيم".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "تايجر"، حازت الصورة إعجاب جمهورها.

ابتسام تسكت

نشرت الفنانة المغربية ابتسام تسكت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل عفوي، مكياج هادئ.

هدير عبد الناصر

نشرت الفنانة هدير عبد الناصر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية.

الوليد الحلاني

نشر المطرب اللبناني الوليد الحلاني صورة له، خلال تواجده في أحد شواطئ دبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

إيمي طلعت زكريا

ونشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة" على رأسها.

جيسي عبدو

نشرت المطربة اللبنانية جيسي عبدو صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل "الجيم".

دنيا بطمة

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"قفطان" مغربي.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويل مفتوح من الأسفل.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، لاقت الصورة إعجاب متابعيها.