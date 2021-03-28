"التمثيل معه من أسعد لحظات العمر".. محمود البزاوي يحيي ذكرى أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان محمود البزاوي ذكرى رحيل الفنان أحمد زكي، التي توافق يوم السبت 27 مارس الجاري.

ونشر "البزاوي" صورة تجمعه بأحمد زكي من فيلم "الهروب"، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلّق "البزاوي" على الصورة قائلا: "النهاردة ذكرى وفاة أستاذي أحمد زكي، كان ليّا الحظ إني أمثل قدامه في فيلم (الهروب)، وكانت من أسعد لحظات العمر".

أضاف: "وزي ما قال (الواحد يزعل على حاجة كانت في إيده وراحت منه)، وأنت كنت أحلى حاجة في إيدينا وراحت.. ألف رحمة ونور عليك يا أسطورة".

ورحل النجم أحمد زكي في 27 مارس عام 2005، بعد صراع مع المرض.

آخر أعمال محمود البزاوي مسلسل "إسعاف يونس"، من بطولة محمد أنور وسارة سلامة وهناء الشوربجي ومنة عرفة ومحمد علي رزق، والعمل من إخراج معتز التوني.