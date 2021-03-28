أمير طعيمة يعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الشاعر الغنائي أمير طعيمة، تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وكتب طعيمة، عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحمد لله.. تحليل كوفيد 19 سلبي.. شكرا على سؤالكم وربنا يحفظكم ويحفظ حبايبكم".

وكان أمير طعيمة، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، في 20 مارس الجاري، وكتب عبر "تويتر": "إيجابي كوفيد زفت الطين، الحمد لله ماقابلتش حد آخر أسبوع ومحدش هيكون أخذه مني غير أهل بيتي للأسف، خدوا بالكم من نفسكم".

من ناحية أخرى، آخر أعمال أمير طعيمة تعاونه مؤخرا مع المطرب محمد حماقي في أغنية "حياتك في صورة" التي كتب كلماتها، ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تميم.