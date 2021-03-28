"تسقط العنصرية وكش ملك".. القصة الكاملة لأزمة محمد منير مع جمهور الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

عُرف عن النجم محمد منير منذ بداياته، تشجيعه لنادي الزمالك، وطالما صرح بذلك طوال مشواره الكبير، وآخر تلك التصريحات في أبريل الماضي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك؛ قائلا: "أنا حظي طلعت زملكاوي، وعائلتي أهدت للزمالك 18 مشجعا، أنا أبدو شجاعا، ولكني في تشجيع الزمالك ببقى متوتر وعصبي جدا".

الكينج فاجئ الجميع خلال حواره الأخير مع "صاحبة السعادة" إسعاد يونس عبر فضائية "dmc"، بإعلانه التوقف عن تشجيع الزمالك؛ قائلا: "كنت من مشجعي نادي الزمالك، حاليا أحب لاعبي النادي الأهلي، وكتبت على تويتر أن كل مصر كان يجب أن تشجع الأهلي أمام بايرن ميونيخ، رغم أنني أحب بايرن ميونيخ جدا".

تصريحات منير أثارت جدلا واسعا بين جماهير الكرة المصرية، فجمهور الأهلي استقبلها بحفاوة كبيرة، بينما جمهور الزمالك غضب منها للغاية، واستقبلها على النجم الكبير عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمر لم يقتصر على ذلك؛ ففي اليوم التالي نشر النادي الأهلي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة من محمد منير للاعبين مصحوبة بصورة أثناء توقيعه على قميص الأحمر، وكتب في رسالته "إلى أبنائي كل اللاعبين محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية".

ورد الحساب الرسمي لنادي الزمالك على إعلان محمد منير تشجيعه للنادي الأهلي، وإمضائه على تيشيرت الأحمر، بنشر صورة للعبة الشطرنج، وهي تشير إلى موت الملك "كش ملك"، اللقب الذي يشتهر به منير، وعلّق: "الملك الحقيقي ليس صائدا للمجد، المعجب المخلص هو الملك الحقيقي.. الزمالك أولا وأخيرا".

وعن كواليس توقيع الفنان محمد منير، تحدث صاحب الفكرة "أحمد تيما" لموقع "الخليج 365"، وقال: "الزيارة تمت من فترة طويلة، وكنت على موعد لزيارة الفنان محمد منير، وقبل التوجه إلى منزله، أحضرت مجموعة من تيشرتات النادي الأهلي، وعليها توقيع وإهداء اللاعبين، وعجبته الفكرة، وبعد إعجاب الفنان محمد منير بالهدية، كان معي تيشرت آخر، وهو الذي وقع عليه وكتب رسالته إلى اللاعبين".

من ناحية أخرى، انتهى محمد منير مؤخرا من تسجيل أولى أغانيه في مسلسل "الاختيار 2"، وهي من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان أحمد فرحات، وتقدم داخل أحداث المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويقوم ببطولته كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي.