شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: فقدت صديقتي بسبب مرض السرطان وأقول لكل امرأة كوني قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين، لـ ”الخليج 365”: بعد نجاح حكاية حتة مني من مسلسل "زي القمر"، "أعرف الكثير من الصديقات ممن أصبن بمرض سرطان الثدي وهناك الكثير منهن تعافين ولكن زمان كان لي صديقة عزيزة توفت بسبب السرطان وهي هبة أبنة الفنانة كريمة الشهيرة بفاتنة المعادي، لذلك أنا أقول أن الإهمال في الكشف الدوري قد يؤدي إلي الموت ولابد أن نخاف علي حياتنا لأنها ليست مرتبطة بنا ولكن يجب الحفاظ عليها لأن هناك أشخاص من حولك يحبونك ويريدونك في حياتهم ووجود مهم بالنسبة لهم علشان كده كوني قوية".

وأضافت إلهام شاهين، موجهة حديثها للمرأة،" حفاظك علي حياتك هو حفاظ علي حياتهم واستقرارهم، وأريد أن أقول في النهاية أنني أحب فني وأحترم جمهوري ولذلك يجب أن احترم اختياراتي وأن أقدم لهم أعمال تستحق المشاهدة".

مسلسل زي القمر وحكاية "حتة منى" للنجمة الهام شاهين، عرضت على قناة Cbc drama، في الفترة من السبت حتى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءا.

يذكر أن إلهام شاهين تغيب عن الدراما منذ 4 سنوات وتحديداً بعدما قدمت الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016 الذى شارك في بطولته صفية العمرى وإلهام شاهين وهشام سليم وفردوس عبد الحميد والتونسية درة ومحمد رياض وعلاء مرسى وحنان شوقى، ومحمد متولى وأنعام سالوسة وعهدى صادق وأخرجه مجدى أبو عميرة.