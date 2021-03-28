شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى: تكريمى من مهرجان الأقصر مميز جدا واعتراف بقيمتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تحصل الفنانة نادية الجندى على لقب «نجمة الجماهير» من فراغ، لكنها حصدته خلال مشوار فنى طويل، اجتهدت خلاله وتعبت ونحتت فى الصخر حتى منحها الجمهور هذا اللقب، وكرمها مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة علي مسيرتها السينمائية الكبيرة.

وقالت نجمة الجماهير، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": لقد نلت العديد من الجوائز والتكريمات عبر مشواري الفنى، لكن تكريمي من مهرجان مصري أفريقي له خصوصية كبيرة.

وأضافت نادية الجندى: تكريمى من هذا المهرجان مميز جدا، خاصة أنه حقق عبر 10 دورات نجاحات كبيرة، وكرم به من قبل نجوم كبار من مصر وأفريقيا، وأشكر إدارة المهرجان وكل القائمين عليه لتكريمي في تلك الدورة المميزة، وأي تكريم أحصل عليه أعتبره اعترافا بقيمتى وبمشوارى الفنى وأعمالى التى حرصت طوال حياتى أن تكون بها رسالة ومعنى وقيمة.

وتابعت نجمة الجماهير: إن هذه التكريمات تجعلنى أقف وأتأمل الرحلة الصعبة التى خضتها وهى ليست سهلة، خاصة أنني حافظت عليها؛ لأن الذين يصعدون بسهولة للنجومية لا يستمرون فيها طويلا ولا يشعرون بقيمة النجاح، ولذلك أنا حاولت المحافظة على نجاحى، لأننى تعبت فيه كثيرا فى ظل تحديات وصعاب وحقد.