مذكرة تفاهم بين المجلس العالمي للتسامح والمركز الكاثوليكي للسينما بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع المجلس العالمي للتسامح والسلام والمركز الكاثوليكي للسينما في مصر، السبت، مذكرة تفاهم وعمل مشترك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين.

ووقع أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما مذكرة تفاهم وعمل مشترك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين بمجالات نشر القيم السامية للتسامح والسلام وذلك بمقر المركز بالقاهرة.



وأشاد الجروان خلال حفل التوقيع، الذي حضره الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير الإمارات لدى مصر، وعدد من السفراء والسياسيين والفنانين، بجهود المركز الكاثوليكي للسينما كأهم وأقدم هيئة تابعة للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر معنية بنشر الثقافة الأخلاقية والإنسانية للفن السينمائي، متمنيا أن تكون هذه المذكرة فاتحة لمزيد من التعاون والعمل المثمر في مجال دعم التسامح و السلام حول العالم.





من جانبه، أشاد الدكتور حمد سعيد الشامسي بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكد أن مذكرة التفاهم ستشكل دافعا قويا نحو تحقيق أهداف نشر التسامح والسلام لما تتمتع به مصر من تميز وتنوع في الكوادر التعليمية و الدبلوماسية و الاجتماعية.

ونوه بجهود الجروان من أجل النهوض بالمجلس وتعزيز أدواره حول العالم في السنوات الخمس الماضية سواء عبر تعزيز العلاقات أو الصداقات أو إبرام الاتفاقيات التي تصب في صالح نشر السلام والتسامح بين البشر.